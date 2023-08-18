Офіційний візит Шмигаля до Бухареста: про що домовились уряди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль здійснив робочу поїздку до Бухаресту, де зустрівся з главою уряду Румунії Марчелом Чолаку. Сторони обговорили, зокрема, транзит товарів, розвиток транспортного сполучення між країнами, та підписали угоду про освіту, передає УНН з посиланням на Telegram очільника Кабміну.
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"Сьогодні з офіційним візитом в столиці Румунії Бухаресті. Важливі та конструктивні переговори з прем'єр-міністром країни Марчелом Чолаку. Разом ми підписали спільну міжурядову заяву про посилення співпраці у забезпеченні надійного транзиту українських товарів", - повідомив глава уряду.
За його словами, сторони домовились про відновлення та вдосконалення транспортної інфраструктури, яку зруйнувала росія. Обмін досвідом та найкращими практиками.
"Плануємо відкривати нові пункти пропуску вздовж нашого спільного кордону для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення. Також маємо намір розвивати до них під’їзні шляхи, залізничну інфраструктуру, впроваджувати механізми управлінням дорожнім рухом для зменшення заторів, спрощувати прикордонний, митний та фітосанітарний контроль", - зазначив прем’єр.
Там де це можливо й доцільно, за словами Шмигаля, буде розглядатись можливість скоординованого прикордонного контролю для спрощеного транзиту товарів між Україною і Румунією. Також сторони домовились сприяти перевантаженню української продукції в морських та річкових портах Румунії.
"Налаштовані активізувати співпрацю в Дунайському регіоні. Шляхом повноцінного використання існуючої портової інфраструктури, а також за рахунок залучення інвестицій в її розвиток",- повідомив глава уряду.
І зазначив, що сторони здійснили обмін нотами про відкриття пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй. Він буде працювати в цілодобовому режимі для пасажирського і вантажного сполучення.
Також уряди України та Румунії підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту. Це означає, що українці зможуть працювати за фахом, перебуваючи на території сусідньої країни.
"Вдячний румунським друзям та особисто Марчелу Чолаку за підтримку і солідарність", - підсумував прем’єр.
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