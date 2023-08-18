Официальный визит Шмыгаля в Бухарест: о чем договорились правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совершил рабочую поездку в Бухарест, где встретился с главой правительства Румынии Марчелом Чолаку. Стороны обсудили, в том числе, транзит товаров, развитие транспортного сообщения между странами, и подписали соглашение об образовании, передает УНН со ссылкой на Telegram главы Кабмина.
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"Сегодня с официальным визитом в столице Румынии Бухаресте. Важные и конструктивные переговоры с премьер-министром страны Марчелом Чолаку. Вместе мы подписали совместное межправительственное заявление об усилении сотрудничества в обеспечении надежного транзита украинских товаров", - сообщил глава правительства.
По его словам, стороны договорились о восстановлении и совершенствовании транспортной инфраструктуры, которую разрушила россия. Обмен опытом и лучшими практиками.
"Планируем открывать новые пункты пропуска вдоль нашей общей границы для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения. Также намерены развивать к ним подъездные пути, железнодорожную инфраструктуру, внедрять механизмы управления дорожным движением для уменьшения заторов, упрощать пограничный, таможенный и фитосанитарный контроль", - отметил премьер.
Там где это возможно и целесообразно, по словам Шмыгаля, будет рассматриваться возможность скоординированного пограничного контроля для упрощенного транзита товаров между Украиной и Румынией. Также стороны договорились способствовать перегрузке украинской продукции в морских и речных портах Румынии
"Настроены активизировать сотрудничество в Дунайском регионе. Путем полноценного использования существующей портовой инфраструктуры, а также за счет привлечения инвестиций в ее развитие",- сообщил глава правительства.
И отметил, что стороны осуществили обмен нотами об открытии пункта пропуска между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией. Он будет работать в круглосуточном режиме для пассажирского и грузового сообщения.
Также правительства Украины и Румынии подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании. Это означает, что украинцы смогут работать по специальности, находясь на территории соседней страны.
"Благодарен румынским друзьям и лично Марчелу Чолаку за поддержку и солидарность", - подытожил премьер.
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