Україна та Румунія погодили відкриття нового пункту пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кабінет Міністрів схвалив проєкт Угоди між Україною та Румунією щодо відкриття нового міжнародного пункту пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства відновлення України.
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Новий пункт пропуску розрахований на пропуск вантажних транспортних засобів.
Його пропускна спроможність буде 500 вантажівок на добу, близько тисячі легкових авто та 100 автобусів.
Будівництвом КПП буде займатись Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
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“Порушення логістичних ланцюгів через російське вторгнення та зростання навантаження на автомобільні пункти пропуску вимагає від нас рішень щодо розбудови прикордонної інфраструктури. Водночас вантажопотік до Румунії вже складає 18% серед всіх країнів-сусідів України та займає друге місце загалом”, — заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
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