россия не может получить доллары даже за продажу нефти - советник президента по экономическим вопросам

Цитата

"За нефть, которую россия продаёт через теневой флот Индии или Китая, они получают рупии или юани. И что ты можешь сделать с рупиями или с юанями, когда 40 миллиардов долларов зависло со стороны российских продавцов на территории Индии в рупиях. Им говорят: берите рупии и покупайте у нас, что хотите купить. Это точно не то, чтобы они (россия – ред.) хотели и валютный запас для них закончен", – пояснил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Детали

Устенко уточнил, что золотовалютный запас россии, который у них есть, не будет пополняться. Поэтому россия имеет существенные проблемы по поступлению экспортных долларов. К тому же все понимают, что сейчас не нужно заводить валюту на территорию россии.

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Контекст

В этом году курс рубля снизился примерно на 20% к доллару США.

Reuters сообщало, что для экспорта зерна, нефти и нефтепродуктов, россия вынуждена все больше полагаться на "теневой флот".