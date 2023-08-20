На москву летел беспилотник с южного направления - мэр

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«Ночью была предпринята попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — написал сергей собянян.

Напомним, мы сообщали, что в двух аэропортах под москвой – Домодедово и Внуково — не принимают самолеты из-за угрозы БПЛА. Согласно данным сервиса Flightradar, самолеты перенаправляются в Шереметьево, часть самолетов находится в зоне ожидания в районе Рязани.

Также в ночь на 20 августа в Курске прогремели громкие взрывы. Местные власти обвинили Украину в атаке на курский железнодорожный вокзал.

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