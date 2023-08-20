росіяни заявили, що український дрон атакував залізничний вокзал у курську

Цитата

«Атака українського безпілотника у Курську. За попередньою інформацією, він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. П'ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла. Подробиці уточнюю. Усі оперативні служби перебувають на місці», — написав Старовойт.

Нагадаємо

Уночі 20 серпня у російському місті курську пролунали гучні вибухи. Очевидці писали про "звук газонокосарки", а потім гучну бавовну в небі над містом. Потім у мережі з'явилося відео з пожежею на даху вокзалу та розбитим склом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "путін жертвує своєю армією та народом, щоб вижити" – Борель