россияне заявили, что украинский дрон атаковал железнодорожный вокзал в курске

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«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекла. Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте», — написал Старовойт.

Напомним

Ночью 20 августа в российском городе курске прогремели громкие взрывы. Очевидцы писали о "звуке газонокосилки", а затем громком хлопке в небе над городом. Затем в сети появилось видео с пожаром на крыше вокзала и разбитым стеклом.

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