россияне заявили, что украинский дрон атаковал железнодорожный вокзал в курске
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. Причиной взрыва в российском городе курск якобы стала атака украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор курской области Роман Старовойт. По его словам, предварительно, БПЛА врезался в крышу железнодорожного вокзала, легкие ранения получили 5 человек, передает УНН.
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«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекла. Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте», — написал Старовойт.
Напомним
Ночью 20 августа в российском городе курске прогремели громкие взрывы. Очевидцы писали о "звуке газонокосилки", а затем громком хлопке в небе над городом. Затем в сети появилось видео с пожаром на крыше вокзала и разбитым стеклом.
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