В минобороны рф заявили, что дрон самолетного типа залетел в московскую область

Детали

Отмечается, что 20 августа около 04.00 по местному времени БПЛА самолетного типа пытался совершить атаку по объектам на территории Москвы и Московской области.

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«Дежурными силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района московской области по направлению к москве», — говорится в сообщении минобороны рф.

БПЛА якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, мэр москвы сергей собянин сообщал, что ночью 20 августа на москву летел беспилотник с южного направления.

Также было известно, что в двух аэропортах под москвой – Домодедово и Внуково — не принимают самолеты из-за угрозы БПЛА.

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