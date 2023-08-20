В минобороны рф заявили, что дрон самолетного типа залетел в московскую область
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. В российском минобороны заявили, что украинский дрон самолетного типа залетел в московскую область. Якобы беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и потерял управление, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 20 августа около 04.00 по местному времени БПЛА самолетного типа пытался совершить атаку по объектам на территории Москвы и Московской области.
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«Дежурными силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района московской области по направлению к москве», — говорится в сообщении минобороны рф.
БПЛА якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, мэр москвы сергей собянин сообщал, что ночью 20 августа на москву летел беспилотник с южного направления.
Также было известно, что в двух аэропортах под москвой – Домодедово и Внуково — не принимают самолеты из-за угрозы БПЛА.
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