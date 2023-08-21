губернатор ростовської області прокоментував гучні вибухи: це був "перехід літака на надзвук"

Цитата

“У зв’язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які було чути в різних частинах ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій”, — написав він у соцмережах.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, у понеділок, 21 серпня, у російському ростові місцеві жителі скаржились, що чули гучні вибухи.