губернатор ростовської області прокоментував гучні вибухи: це був "перехід літака на надзвук"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. губернатор ростовської області василій голубєв заявив, що звуки вибухів, які чули сьогодні місцеві жителі, був від літака, який “перейшов на надзвук”, повідомляє УНН.
Цитата
“У зв’язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які було чути в різних частинах ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій”, — написав він у соцмережах.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, у понеділок, 21 серпня, у російському ростові місцеві жителі скаржились, що чули гучні вибухи.