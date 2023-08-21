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губернатор ростовской области прокомментировал громкие взрывы: это был "переход самолета на сверхзвук"

губернатор ростовской области прокомментировал громкие взрывы: это был "переход самолета на сверхзвук"

Киев • УНН

 • 766557 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. губернатор ростовской области василий голубев заявил, что звуки взрывов, которые слышали сегодня местные жители, был от самолета, который “перешел на сверхзвук”, сообщает УНН.

Цитата

“В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие”, — написал он в соцсетях.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, в понедельник, 21 августа, в российском Ростове местные жители жаловались, что слышали громкие взрывы.

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