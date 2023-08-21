губернатор ростовской области прокомментировал громкие взрывы: это был "переход самолета на сверхзвук"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. губернатор ростовской области василий голубев заявил, что звуки взрывов, которые слышали сегодня местные жители, был от самолета, который “перешел на сверхзвук”, сообщает УНН.
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“В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие”, — написал он в соцсетях.
Напомним
Как ранее сообщал УНН, в понедельник, 21 августа, в российском Ростове местные жители жаловались, что слышали громкие взрывы.