губернатор ростовской области прокомментировал громкие взрывы: это был "переход самолета на сверхзвук"

Цитата

“В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие”, — написал он в соцсетях.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, в понедельник, 21 августа, в российском Ростове местные жители жаловались, что слышали громкие взрывы.