Подробности уничтожения бомбардировщика Ту-22М3 на военном аэродроме "сольцы": почему это важно
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В субботу 19 августа взорвался бомбардировщик Ту-22М3 на авиабазе под новгородом почти в 700 километрах от украинской границы. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, почему это незаурядное событие, передает УНН.
Детали
19 августа беспилотник атаковал военный аэродром в новгородской области, сообщило минобороны россии.
Ведомство также заявило, что поврежден один борт, никто не пострадал.
20 августа издание «сирена» опубликовало снимки читателя, на которых видно горящий российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22М3 (известно, что такие базировались на аэродроме сольцы под великим новгородом), пишет "Медуза"
Аэродром "сольцы" находится в 700 километрах от границы с Украиной.
В Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечают, что в рф едва ли не впервые за последнее время полностью уничтожили стратегический ядерный бомбардировщик. Сделали это с помощью БпЛА, стоимость которого несопоставима со стоимостью ракетоносителя, и тем более со стоимостью вреда, который может он нанести.
Отмечается, что Ту-22М3 участвуют в полномасштабном вторжении с самого начала:
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- 28 февраля 2022 года по Харькову было выпущено сразу 16 ракет;
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- 14 апреля они бомбили Мариуполь. В частности, с применением неуправляемых бомб ФАБ-3000 на «Азовсталь»;
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- 9 мая 2022 года агрессоры применили до шести ракет Х-22 по объектам в городах Донецкой области, находящихся в прифронтовой зоне;
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- В этот же день из них было пущено три ракеты «Кинжал» по гражданским объектам в Одесской области.
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Дополнение
Как сегодня сообщал УНН, ростовчане со всех районов города слышали громкий звук, похожий на взрыв. Некоторые сообщают о треснувших и дрожащих стеклах на окнах. Губернатор ростовской области василий голубев заявил, что это был звук от самолета, который “перешел на сверхзвук”.