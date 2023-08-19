міноборони рф заявило про пошкодження літака на військовому аеродромі через дрон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У новгородській області рф на військовому аеродромі через дрон пошкоджено один літак, заявили у суботу у міноборони рф, пише УНН.
Деталі
Як заявили у мо рф, сьогодні близько 10:00 за місцевим часом була нібито "атака із застосуванням БПЛА коптерного типу на військовий аеродром у новгородській області".
І що буцімто БПЛА був виявлений розрахунком поста зовнішнього спостереження аеродрому та уражався зі стрілецької зброї.
Як зазначається, "на території аеродрому виникло загорання на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежними розрахунками".
"Пошкодження отримав один літак", - заявили у мо рф, вказавши, що постраждалих немає.
Як повідомили російські телеграм-канали, інцидент стався в сольцях.