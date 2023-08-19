минобороны рф заявило о повреждении самолета на военном аэродроме из-за дрона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В новгородской области рф на военном аэродроме из-за дрона поврежден один самолет, заявили в субботу в минобороны рф, пишет УНН.
Детали
Как заявили в мо рф, сегодня около 10:00 по местному времени была якобы "атака с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в новгородской области".
И что якобы БПЛА был обнаружен расчетом поста наружного наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия.
Как отмечается, "на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами".
"Повреждения получил один самолет", - заявили в мо рф, указав, что пострадавших нет.
Как сообщили российские телеграмм-каналы, инцидент произошел в сольцах.