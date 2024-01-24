Знищено 200 мільйонів гігабайт цифрового масиву ворога: у ГУР розповіли про кібератаку на центр космічної гідрометеорології рф
Київ • УНН
Українські хакери з групи BO Team провели успішну кібератаку на далекосхідний науково-дослідний центр космічної гідрометеорології "планета", російське державне підприємство. Було знищено понад 200 мільйонів гігабайт даних та завдано збитків на суму близько 10 мільйонів доларів США.
Українські хакери здійснили успішну кібератаку, знищивши базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "планєта". Вартість втраченого росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
Як вказує відомство, кіберволонтери-патріоти з групи "BO Team" провели успішну кібератаку, знищивши базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "планєта". Вказане російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів: передусім ― міністерство війни, генеральний штаб та служби мнс рф.
В результаті проникнення в базу даних центру, вдалося знищити 280 серверів, 2 петабайт (200 мільйонів гігабайт) даних, завдати збитків окупанту у майже 10 мільйонів доларів.
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Наслідки ― руйнівні! Проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі. Обсяг знищеної інформації ― близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайт) даних. Вартість втраченого росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів.
У ГУР зазначають, що внаслідок кібератаки були знищені: метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували міноборони і мнс рф; "роскосмос" та низка інших відомств держави-агресора; напрацьовані роками унікальні дослідження.
Крім того вдалося паралізувати роботу суперкомп’ютерів, якими обладнаний далекосхідний центр, - вказується, що вони не підлягають відновленню в повному обсязі. В цьому сенсі вказується, що один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів, і відповідно, повторно отримати таке комп’ютерне забезпечення в умовах жорстких санкцій проти росії буде неможливо.
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