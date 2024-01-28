Сервіси Нафтогазу відновили роботу після масштабної кібератаки
Київ • УНН
Сервіси Нафтогазу відновили роботу після масштабної кібератаки 25 січня, яка призвела до зупинки роботи веб-сайтів та колл-центрів.
Сервіси ГК "Нафтогаз України" відновили свою роботу після масштабної кібератаки 25 січня. Про це повідомила пресслужба компанії у Фейсбуці, пише УНН.
Наші сервіси відновили роботу. Всі технічні проблеми з вебсайтами та кол-центром усунено,
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Зазначається, що передача показань доступна як завжди з 28 по 5 число.
Нагадаємо
25 січня НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один із своїх дата-центрів, що призвело до зупинки роботи веб-сайтів та колл-центру.
Також кібератаки зазнали "Укрпошта", та "Укртрансбезпека" повідомили про серйозні технічні збої в своїх ІТ-системах, що впливають на доступ, зокрема, до системи "Шлях".
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