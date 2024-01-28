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Сервіси Нафтогазу відновили роботу після масштабної кібератаки

Сервіси Нафтогазу відновили роботу після масштабної кібератаки

Київ • УНН

 • 61642 перегляди

Сервіси Нафтогазу відновили роботу після масштабної кібератаки 25 січня, яка призвела до зупинки роботи веб-сайтів та колл-центрів.

Сервіси ГК "Нафтогаз України" відновили свою роботу після масштабної кібератаки 25 січня. Про це повідомила пресслужба компанії у Фейсбуці, пише УНН.

Наші сервіси відновили роботу. Всі технічні проблеми з вебсайтами та кол-центром усунено,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що передача показань доступна як завжди з 28 по 5 число.

Нагадаємо

25 січня НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один із своїх дата-центрів, що призвело до зупинки роботи веб-сайтів та колл-центру.

Також кібератаки зазнали "Укрпошта", та "Укртрансбезпека" повідомили про серйозні технічні збої в своїх ІТ-системах, що впливають на доступ, зокрема, до системи "Шлях".

Знищено 200 мільйонів гігабайт цифрового масиву ворога: у ГУР розповіли про кібератаку на центр космічної гідрометеорології рф24.01.24, 10:15 • 26986 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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