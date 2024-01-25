Не тільки Нафтогаз: про збій в IT-системах повідомляють Укрпошта та Укртрансбезпека, відсутній доступ до системи "Шлях"
Київ • УНН
"Укрпошта", "Нафтогаз" та "Укртрансбезпека" повідомили про серйозні технічні збої в своїх ІТ-системах, що впливають на доступ, зокрема, до системи "Шлях". Технічний персонал працює над відновленням роботи, що може зайняти певний час.
Укрпошта, Нафтогаз та Укртрансбезпека заявили про збій у роботі своїх IT-систем, зокрема відсутній доступ до системи "Шлях", пише УНН із посиланням на пресслужби компаній.
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"У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час. У відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом". – йдеться у повідомленні Укрпошти.
В Укртрансбезпеці також повідомили, що через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях".
"До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до Системи "ШЛЯХ" та офіційного сайту Укртрансбезпеки. Технічний відділ вже вирішує проблему", - йдеться у повідомленні.
Як зазанчаєтсья, система відновить роботу в найближчий час.
Раніше НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один із своїх дата-центрів, що призвело до зупинки роботи веб-сайтів та колл-центру.