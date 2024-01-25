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Не только Нафтогаз: о сбое в IT-системах сообщают Укрпочта и Укртрансбезопасность, отсутствует доступ к системе "Шлях"

Не только Нафтогаз: о сбое в IT-системах сообщают Укрпочта и Укртрансбезопасность, отсутствует доступ к системе "Шлях"

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 10:11  •  11428 просмотра

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"Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укртрансбезопасность" сообщили о серьезных технических сбоях в своих ИТ-системах, влияющих на доступ, в частности, к системе "Шлях". Технический персонал работает над восстановлением работы, что может занять определенное время.

Укрпочта, Нафтогаз и Укртрансбезопасность заявили о сбое в работе своих IT-систем, в частности отсутствует доступ к системе "Шлях",  пишет УНН со ссылкой на пресс-службы компаний.

Детали 

"В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время. В отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг восстановится позже", - говорится в сообщении Укрпочты.

В Укртрансбезопасности также сообщили, что из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях".

"Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе "ШЛЯХ" и официальному сайту Укртрансбезопасности. Технический отдел уже решает проблему", - говорится в сообщении.

Как отмечается, система возобновит работу в ближайшее время.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров, что привело к остановке работы веб-сайтов и колл-центра.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Не тільки Нафтогаз: про збій в IT-системах повідомляють Укрпошта та Укртрансбезпека, відсутній доступ до системи "Шлях"
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