Не только Нафтогаз: о сбое в IT-системах сообщают Укрпочта и Укртрансбезопасность, отсутствует доступ к системе "Шлях"
Киев • УНН
"Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укртрансбезопасность" сообщили о серьезных технических сбоях в своих ИТ-системах, влияющих на доступ, в частности, к системе "Шлях". Технический персонал работает над восстановлением работы, что может занять определенное время.
Укрпочта, Нафтогаз и Укртрансбезопасность заявили о сбое в работе своих IT-систем, в частности отсутствует доступ к системе "Шлях", пишет УНН со ссылкой на пресс-службы компаний.
Детали
"В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время. В отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг восстановится позже", - говорится в сообщении Укрпочты.
В Укртрансбезопасности также сообщили, что из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях".
"Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе "ШЛЯХ" и официальному сайту Укртрансбезопасности. Технический отдел уже решает проблему", - говорится в сообщении.
Как отмечается, система возобновит работу в ближайшее время.
Ранее НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров, что привело к остановке работы веб-сайтов и колл-центра.
Не только Нафтогаз: о сбое в IT-системах сообщают Укрпочта и Укртрансбезопасность, отсутствует доступ к системе "Шлях"
"Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укртрансбезопасность" сообщили о серьезных технических сбоях в своих ИТ-системах, влияющих на доступ, в частности, к системе "Шлях". Технический персонал работает над восстановлением работы, что может занять определенное время.
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