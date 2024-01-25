Не только Нафтогаз: о сбое в IT-системах сообщают Укрпочта и Укртрансбезопасность, отсутствует доступ к системе "Шлях"

Укрпочта, Нафтогаз и Укртрансбезопасность заявили о сбое в работе своих IT-систем, в частности отсутствует доступ к системе "Шлях", пишет УНН со ссылкой на пресс-службы компаний.

Детали

"В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время. В отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг восстановится позже", - говорится в сообщении Укрпочты.

В Укртрансбезопасности также сообщили, что из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях".

"Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе "ШЛЯХ" и официальному сайту Укртрансбезопасности. Технический отдел уже решает проблему", - говорится в сообщении.

Как отмечается, система возобновит работу в ближайшее время.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров, что привело к остановке работы веб-сайтов и колл-центра.