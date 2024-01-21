Monobank знову під атакою хакерів і зазнає DDoS-атаки

Мобільний банк monobank пізно ввечері 21 січня зазнав нової хакерської атаки. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, передає УНН.

Деталі

Думаю на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос