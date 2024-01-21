Monobank знову під атакою хакерів і зазнає DDoS-атаки
Київ • УНН
Monobank зазнав масштабної DDoS-атаки ввечері 21 січня, що підтвердив співзасновник компанії Олег Гороховський. Повідомляється, що нова хвиля кібератаки почалася о 22:46.
Мобільний банк monobank пізно ввечері 21 січня зазнав нової хакерської атаки. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, передає УНН.
Деталі
Думаю на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос
Він подякував ІТ-команді банку, яка "стоїть на варті нашої ІТ-інфраструктури".
Також Гороховський додав, що о 22.46 почалася нова хвиля атаки.
Ось поки писав почалася нова хвиля ... Стоїмо!
Нічна DDoS-атака на monobank проходила парою хвиль - Гороховський20.01.24, 10:29 • 92892 перегляди