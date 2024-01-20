Нічна DDoS-атака на monobank проходила парою хвиль - Гороховський
Київ • УНН
Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про потужну DDoS-атаку на monobank, яка відбувалася в кілька хвиль.
Нічна атака на мобільний банк monobank проходила у декілька хвиль, повідомив у ніч на 20 січня співзасновник monobank Олег Гороховський, пише УНН.
Деталі
"50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!" - написав Гороховський у Telegram після першого повідомлення про найпотужнішу DDoS-атаку.
О 00:43 годині 20 січня Олег Гороховський написав "Розходимося", імовірно, вказуючи на завершення того, що сталося.
У monobank заявили про потужну DDoS-атаку20.01.24, 00:38 • 103242 перегляди