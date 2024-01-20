Нічна DDoS-атака на monobank проходила парою хвиль - Гороховський

Нічна атака на мобільний банк monobank проходила у декілька хвиль, повідомив у ніч на 20 січня співзасновник monobank Олег Гороховський, пише УНН.

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"50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!" - написав Гороховський у Telegram після першого повідомлення про найпотужнішу DDoS-атаку.

О 00:43 годині 20 січня Олег Гороховський написав "Розходимося", імовірно, вказуючи на завершення того, що сталося.

У monobank заявили про потужну DDoS-атаку