У monobank заявили про потужну DDoS-атаку
Київ • УНН
Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про серйозну DDoS-атаку на банк, але запевнив, що ситуація знаходиться під контролем.
Cпівзасновник monobank Олег Гороховський заявив про потужну DDoS атаку, передає УНН.
"Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем", - повідомив Гороховський.
Згодом він заявив, що розпочалась друга хвиля атаки.
"50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо", - повідомив Гороховський.
У monobank стався збій: користувачі не можуть зайти у додаток19.01.24, 23:50 • 46637 переглядiв