У monobank стався збій: користувачі не можуть зайти у додаток

У monobank стався збій у роботі. Користувачі повідомляють, що не можуть увійтиу додаток, транзакції також не здійснюються, передає УНН.

"Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців. Дякуємо за розуміння!" - повідомляють у чат-боті банку в Telegram.

Також у чат-боті повідомили, що "зараз є складнощі, які можуть відобразитися на вашій роботі з застосунком або з проведенням платежів".