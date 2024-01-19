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29 березня, 17:57 • 104695 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 124390 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 122115 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160415 перегляди

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29 березня, 07:30 • 136225 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131336 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143670 перегляди

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28 березня, 16:27 • 145888 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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28 березня, 12:49 • 172458 перегляди

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У monobank стався збій: користувачі не можуть зайти у додаток

У monobank стався збій: користувачі не можуть зайти у додаток

Київ • УНН

 • 46640 перегляди

Користувачі monobank не можуть отримати доступ до додатку та здійснювати транзакції через збій у роботі.

У monobank стався збій у роботі. Користувачі повідомляють, що не можуть увійтиу  додаток, транзакції також не здійснюються, передає УНН.

"Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців. Дякуємо за розуміння!" - повідомляють у чат-боті банку в Telegram.

Також у чат-боті повідомили, що "зараз є складнощі, які можуть відобразитися на вашій роботі з застосунком або з проведенням платежів".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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