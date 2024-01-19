В monobank произошел сбой: пользователи не могут зайти в приложение

В monobank произошел сбой в работе. Пользователи сообщают, что не могут войти в приложение, транзакции также не осуществляются, передает УНН.

"Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее, чем обычно. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов. Спасибо за понимание!" - сообщают в чат-боте банка в Telegram.

Также в чат-боте сообщили, что "сейчас есть сложности, которые могут отразиться на вашей работе с приложением или с проведением платежей".