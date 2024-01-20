В monobank заявили о мощной DDoS-атаке

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  146355 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  160917 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  156350 просмотра

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  154336 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  161237 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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В monobank заявили о мощной DDoS-атаке

Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил о серьезной DDoS-атаке на банк, но заверил, что ситуация находится под контролем.

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"Если мы не остановим россию, существуют перспективы того, что рф может пойти дальше"- вице-президент Еврокомиссии

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис предупреждает, что Запад должен остановить вторжение россии в Украину, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию.

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Украинские фигуристы Кирилл Марсак и Кирилл Лышенко завоевали золото и бронзу соответственно на 51-м международном турнире Volvo Open Cup в Риге. Марсак набрал 186,95 балла, а Лышенко - 183,78 балла.

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