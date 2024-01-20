В monobank заявили о мощной DDoS-атаке

Эстония планирует установить 600 бункеров на границе с рф

Эстония планирует установить до 600 бункеров вдоль своих приграничных регионов в рамках оборонной стратегии. Этот шаг, который, как ожидается, будет стоить около 60 миллионов евро, был одобрен министрами обороны стран Балтии на фоне роста напряженности в отношениях с Россией и Беларусью.