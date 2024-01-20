Ночная DDoS-атака на monobank проходила парой волн - Гороховский

Никополь и громада в Днепропетровской области вечером подверглись вражеской атаке из артиллерии

19 января российские войска нанесли артиллерийские удары по Никополю и Марганецкой громаде в Украине, сообщил Сергей Лысак из Днепропетровской областной военной администрации. Впрочем, обошлось без жертв, и в течение ночи в регионе не было обстрелов.