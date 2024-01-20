Ночная DDoS-атака на monobank проходила парой волн - Гороховский
Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил о мощной DDoS-атаке на monobank, которая происходила в несколько волн.
Сумская область ночью подверглась 6 вражеским обстрелам: на одну из громад россияне сбросили мины
Оккупанты обстреляли Сумскую область шесть раз за ночь.
Всем четырем фигурантам дела Игоря Мазепы избрали меры пресечения: брат бизнесмена отправлен под стражу с залогом в около 45 млн грн
Всем четырем фигурантам дела о завладении землями возле Киевской ГЭС, включая брата бизнесмена Игоря Мазепы, избраны меры пресечения. Брат Мазепы, Юрий, был взят под стражу с возможностью внесения залога в около 45 миллионов гривен.
Оккупанты 12 раз обстреляли Донецкую область, по Новогродовке выпустили три ракеты
Российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой области, ранив двух человек и нанеся значительный ущерб жилым домам и инфраструктуре. 214 человек, в том числе 46 детей, были эвакуированы.
664 снаряда за сутки: из-за ударов армии рф в Херсонской области один погибший, среди раненых ребенок
Российские войска совершили 119 обстрелов в Херсонской области Украины, в результате которых один человек погиб и трое получили ранения, в том числе ребенок. Во время этих атак также пострадала инфраструктура региона и церковь.
Никополь и громада в Днепропетровской области вечером подверглись вражеской атаке из артиллерии
19 января российские войска нанесли артиллерийские удары по Никополю и Марганецкой громаде в Украине, сообщил Сергей Лысак из Днепропетровской областной военной администрации. Впрочем, обошлось без жертв, и в течение ночи в регионе не было обстрелов.
"Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить": Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов", которые более 242 дней защищали Донецкий аэропорт.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 375 тысяч
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 375 270 человек личного состава и 6171 танк, а также другую военную технику.
В небе над Украиной ночью уничтожили 4 из 7 вражеских "шахедов"
В ночь на 20 января Силы обороны уничтожили четыре из семи ударных беспилотников "шахед", запущенных российскими войсками, остальные не достигли своих целей.
Парламент Нидерландов будет голосовать за то, чтобы обязать короля платить налог на прибыль
Голландские законодатели проголосуют за то, чтобы заставить короля Виллема-Александра и его семью платить подоходный налог, что потребует внесения поправок в Конституцию. Первоначальное предложение имеет достаточную поддержку в Палате представителей, но поддержка Сената менее понятна.