Кибератака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными: все сервисы уже работают

Все сервисы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными после DDoS-атаки уже работают в штатном режиме. Об этом Координационный штаб сообщил в Telegram, пишет УНН.

После надлежащей проверки IT-специалистами все сервисы Координационного штаба, которые вчера были подвергнуты DDoS-атаке, работают в штатном режиме и доступны онлайн - говорится в сообщении.

Напомним

В воскресенье, 28 января, была зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. В целях безопасности на время был ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам.