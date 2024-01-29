Кибератака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными: все сервисы уже работают

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  167646 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  248601 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  244247 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  229983 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  262632 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  251453 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  214136 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  212426 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  211755 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  173315 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Кибератака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными: все сервисы уже работают

Кибератака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными: все сервисы уже работают

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 07:42  •  11310 просмотра

Read in English

В воскресенье Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подвергся DDoS-атаке, которая временно ограничила доступ к некоторым функциям. По состоянию на понедельник специалисты подтвердили, что все сервисы работают в штатном режиме.

Все сервисы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными после DDoS-атаки уже работают в штатном режиме. Об этом Координационный штаб сообщил в Telegram, пишет УНН

 После надлежащей проверки IT-специалистами все сервисы Координационного штаба, которые вчера были подвергнуты DDoS-атаке, работают в штатном режиме и доступны онлайн

- говорится в сообщении.

Напомним 

В воскресенье, 28 января, была зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. В целях безопасности на время был ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Кібератака на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: усі сервіси вже працюють
Cyberattack on the Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War: all services are already working
Новости по теме

Кибератака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными: все сервисы уже работают

В воскресенье Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подвергся DDoS-атаке, которая временно ограничила доступ к некоторым функциям. По состоянию на понедельник специалисты подтвердили, что все сервисы работают в штатном режиме.

Война •   •  11310 просмотра
Кибератака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными: все сервисы уже работают

Макеевка и Невское попали под артиллерийский удар врага - Луганская ОВА

Макеевка и Невское на Луганщине были обстреляны российской артиллерией, сообщил глава Луганской областной военной администрации.

Война •   •  12737 просмотра
Макеевка и Невское попали под артиллерийский удар врага - Луганская ОВА

Зеленский: очень не правильно, когда представители ТЦК ходили по улицам, есть возможности диджитал-формата

Президент Зеленский заявил, что очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят.

Политика •   •  10733 просмотра
Зеленский: очень не правильно, когда представители ТЦК ходили по улицам, есть возможности диджитал-формата

Иран впервые одновременно запустил в космос три спутника

В воскресенье, 28 января, Иран впервые успешно запустил в космос три спутника одновременно с помощью ракеты "Симург". Запуск включал спутник Mahda и два наноспутника.

Новости Мира •   •  10145 просмотра
Иран впервые одновременно запустил в космос три спутника

россияне утром обстреляли одну из общин Сумщины

Утром 29 января российские войска обстреляли из минометов Дружбовскую громаду в Сумской области.

Война •   •  13597 просмотра
россияне утром обстреляли одну из общин Сумщины

Затягивание США с продолжением помощи Украине будет иметь влияние на объединенную Европу - Президент

Президент Зеленский считает, что задержка с предоставлением помощи Украине со стороны США может ослабить европейское единство и НАТО, подбодрить Путина и расшатать политику санкций против российской агрессии.

Война •   •  17019 просмотра
Затягивание США с продолжением помощи Украине будет иметь влияние на объединенную Европу - Президент

в рф заявили о выявленном дроне в районе нефтеперерабатывающего завода в ярославле

В рф сообщают о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле нефтеперерабатывающего завода в ярославле. О пострадавших не сообщается, а территория оцеплена в ожидании группы разминирования.

Новости Мира •   •  14853 просмотра
в рф заявили о выявленном дроне в районе нефтеперерабатывающего завода в ярославле

"Надо верить в народ, в Украину, в партнеров, верить в мир": Зеленский заявил, что и геополитически, и финансово можно остановить россию

Президент Зеленский заявил в интервью, что можно остановить россию, надо верить в народ, Украину, партнеров и мир, ведь любая война заканчивается. Он считает, что россию можно остановить и геополитически, и финансово

Война •   •  19758 просмотра
"Надо верить в народ, в Украину, в партнеров, верить в мир": Зеленский заявил, что и геополитически, и финансово можно остановить россию

Армия рф за сутки ударила по Запорожской области более 120 раз: атаковала 37 дронами, била из артиллерии

российские войска нанесли более 120 ударов по 18 населенным пунктам в Запорожской области Украины, в том числе 37 ударов с беспилотников.

Война •   •  17933 просмотра
Армия рф за сутки ударила по Запорожской области более 120 раз: атаковала 37 дронами, била из артиллерии

Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: в ОВА назвали одну из версий причин возгорания

Одной из возможных причин смертельного пожара во львовском гериатрическом пансионате является курение в комнате. В результате пожара погиб 68-летний мужчина. Власти все еще выясняют точную причину пожара.

Криминал и ЧП •   •  14448 просмотра
Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: в ОВА назвали одну из версий причин возгорания