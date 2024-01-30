На сайт Мінагрополітики здійснена кібератака

Міністерство аграрної політики та продовольства України у вівторок повідомило про кібератаку на сайт відомства, внаслідок якої він зазнав пошкоджень, пише УНН із посиланням на повідомлення Мінагрополітики.

Змушені повідомити, що на офіційний сайт міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень. Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту - йдеться у повідомленні Мінагрополітики у Telegram.

Доповнення

Як повідомляв УНН, за останні кілька днів була здійснена кібератака на різні українські державні відомства. У неділю Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазнав DDoS-атаки, яка тимчасово обмежила доступ до деяких функцій.

25 січня НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один із своїх дата-центрів, що призвело до зупинки роботи веб-сайтів та колл-центру.

Також кібератаки зазнали "Укрпошта", та "Укртрансбезпека" повідомили про серйозні технічні збої в своїх ІТ-системах, що впливають на доступ, зокрема, до системи "Шлях".