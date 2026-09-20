На правом берегу столицы возможно задымление из-за пожаров в Киевской области — киевлянам советуют закрыть окна
Киев • УНН
КГГА предупредила о возможном задымлении и запахе гари на правом берегу Киева. Жителям советуют закрыть окна и меньше находиться на улице.
Из-за пожаров в Киевской области на правом берегу Киева может возникать задымление и ощущаться запах гари. Жителям советуют закрыть окна и по возможности сократить время пребывания на улице. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Из-за пожаров в Киевской области на правом берегу столицы может возникать задымление и ощущаться запах гари. Если вы чувствуете запах дыма, рекомендуем: закрыть окна; по возможности сократить время пребывания на улице; воздержаться от интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе
В то же время в столичной администрации отметили, что, по данным датчиков мониторинга, состояние воздуха на юго-западных окраинах Киева в настоящее время оценивается как удовлетворительное.
Это означает, что показатели качества воздуха находятся в пределах нормы и угрозы для здоровья большинства людей нет. В то же время люди, чувствительные к загрязнению воздуха или имеющие заболевания дыхательной системы, могут ощущать незначительный дискомфорт