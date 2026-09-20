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На правому березі столиці можливе задимлення через пожежі на Київщині - киянам радять зачинити вікна

Київ • УНН

 • 1638 перегляди

КМДА попередила про можливе задимлення та запах гарі на правому березі Києва. Мешканцям радять зачинити вікна й менше бути надворі.

На правому березі столиці можливе задимлення через пожежі на Київщині - киянам радять зачинити вікна

Через пожежі на Київщині на правому березі Києва може виникати задимлення та відчуватися запах гарі. Мешканцям радять зачинити вікна та за можливості скоротити час перебування на вулиці. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Через пожежі на Київщині на правому березі столиці може виникати задимлення та відчуватися запах гарі. Якщо відчуваєте запах диму, рекомендуємо: зачинити вікна; за можливості зменшити час перебування на вулиці; утриматися від інтенсивних фізичних навантажень на відкритому повітрі

- йдеться у повідомленні.

Водночас у столичній адміністрації зазначили, що за даними датчиків моніторингу стан повітря на південно-західних околицях Києва наразі оцінюється як задовільний.

Це означає, що показники якості повітря перебувають у межах норми й загрози для здоров’я більшості людей немає. Водночас люди, чутливі до забруднення повітря або із захворюваннями дихальної системи, можуть відчувати незначний дискомфорт

- зазначили у КМДА.

Ольга Розгон

СуспільствоКиївКиївська область
Пожежі
Повітряна тривога
Київська міська державна адміністрація
Київ