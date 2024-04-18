На Полтавщине ночью сбили два вражеских "шахеда"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  131021 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  168966 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  169253 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  149725 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  114772 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126873 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
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15 апреля 2024, 11:30  •  138355 просмотра

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15 апреля 2024, 09:20  •  137564 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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15 апреля 2024, 08:49  •  124107 просмотра

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ФРГ разослала письма союзникам с просьбой предоставить Украине системы ПВО

Германия начала глобальную инициативу под названием "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD) для устранения пробелов в противовоздушной обороне Украины, призывая союзников и партнеров предоставить системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов, войск и критически важной инфраструктуры.

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ФРГ разослала письма союзникам с просьбой предоставить Украине системы ПВО