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На Покровское направление сегодня пришлась более четверти всех боев - Генштаб

Киев • УНН

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Генштаб ВСУ сообщил о 92 боевых столкновениях за сутки, из которых 25 произошли на Покровском направлении. Российские войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников, а также обстреливают приграничные населенные пункты.

На Покровское направление сегодня пришлась более четверти всех боев - Генштаб

Более четверти боев за сегодня пришлась на одно направление на фронте - Покровское, сообщили в сводке на 16 часов 24 июля в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 92 боевых столкновения.

- сообщили в Генштабе.

От обстрелов с территории российской федерации, как сообщается, пострадали приграничные населенные пункты: Тимофеевка Харьковской области; Турья, Покровка, Коренек, Новая Гута, Волковка, Петрушевка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны с начала суток отбили 14 наступательных действий, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Также враг нанес шесть авиационных ударов, применив при этом семь управляемых авиационных бомб, и совершил 180 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Петро-Ивановка и Каменское - в настоящее время вражеские атаки отбиты.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался продвинуться вблизи Степной Новоселовки, Загрызового, Зеленого Гая и в сторону Великой Шапковки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 16 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Чернещина, Среднее. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Северском, Краматорском, Торецком направлениях сегодня активных наступательных действий противника не фиксировалось.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Русин Яр, Мирное, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Владимировка и Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 20 атак. Пять боевых столкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении агрессор восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Поддубное, Малеевка, Воскресенка - в сторону Темировки и Александрограда. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами были атакованы районы населенного пункта Зализничное. Активных наступательных действий противника не фиксировалось.

На Ореховском направлении оккупанты наступали в районе Степногорска. Всего на направлении произошло одно боевое столкновение.

На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в сторону Днепровского, Садового и Приднепровского, кроме того - нанес авиаудар по населенным пунктам Херсон и Николаевка.

На других направлениях фронта ситуация, как указано, существенных изменений не претерпела.

Войска рф терпят неудачу в попытках прорыва к Купянску - ОСГВ "Хортица"24.07.25, 16:51 • 684 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Волчанск
Покровск
Сумская область
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Краматорск
Херсон
Tesla
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