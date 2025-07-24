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На Покровський напрямок сьогодні припала понад чверть усіх боїв - Генштаб

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 92 бойові зіткнення за добу, з яких 25 відбулися на Покровському напрямку. Російські війська продовжують штурмувати позиції українських захисників, а також обстрілюють прикордонні населені пункти.

На Покровський напрямок сьогодні припала понад чверть усіх боїв - Генштаб

Понад чверть боїв за сьогодні припала на один напрямок на фронті - Покровський, повідомили у зведенні на 16 годину 24 липня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 92 бойові зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Від обстрілів з території російської федерації, як повідомляється, постраждали прикордонні населені пункти: Тимофіївка Харківської області; Тур’я, Покровка, Кореньок, Нова Гута, Вовківка, Петрушівка Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони від початку доби відбили 14 наступальних дій, ще чотири бойові зіткнення тривають до цього часу. Також ворог завдав шести авіаційних ударів, застосувавши при цьому сім керованих авіаційних бомб, та здійснив 180 обстрілів, п’ять із яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Петро-Іванівка та Кам’янське - на цей час ворожі атаки відбито.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався просунутися поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Великої Шапківки. Одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 16 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Сіверському, Краматорському, Торецькому напрямках сьогодні активних наступальних дій противника не фіксувалося.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік населених пунктів Володимирівка і Покровськ. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 20 атак. П’ять бойових зіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку агресор вісім разів атакував поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Воскресенка - у бік Темирівки й Олександрограда. Досі продовжується одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами було атаковано райони населеного пункту Залізничне. Активних наступальних дій противника не фіксувалося.

На Оріхівському напрямку окупанти наступали в районі Степногірська. Всього на напрямку відбулося одне бойове зіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони в бік Дніпровського, Садового та Придніпровського, крім того - завдав авіаудару по населених пунктах Херсон та Миколаївка.

На інших напрямках фронту ситуація, як вказано, суттєвих змін не зазнала.

Війська рф зазнають невдачі в спробах прориву до Куп’янська - ОСУВ “Хортиця”24.07.25, 16:51 • 694 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Краматорськ
Херсон
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