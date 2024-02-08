На оккупированной Луганщине захватчики раздают повестки и учат молодежь "правильному" блогерству
Оккупанты на Луганщине раздают мужчинам российские паспорта и повестки, а также открывают центр, где будут обучать молодежь пророссийскому блогерству.
россияне ночью обстреляли приграничные районы Сумщины из минометов и артиллерии
Сумская область Украины подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны России ночью, было зафиксировано 18 взрывов в четырех приграничных населенных пунктах.
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
Экологическая ситуация в оккупированном Крыму сложная из-за нехватки водных ресурсов, которые оккупанты беспощадно используют для своих военных баз и предприятий, рассматривая полуостров только как военную базу.
Зеленский поздравил Алиева с переизбранием в президенты: "Стратегические отношения между Украиной и Азербайджаном будут только укрепляться"
Президент Зеленский поздравил президента Алиева с переизбранием в Азербайджане и заявил, что их стратегические отношения будут только укрепляться.
Австралия зафиксировала восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений
В 2023 году Австралия пережила восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений, согласно климатическим данным Бюро метеорологии, которые показывают, что средняя температура в стране выросла на 1,5°C с 1910 года из-за изменения климата.
Ночная атака рф на Одессу: пострадали двое полицейских
Двое полицейских были ранены в результате ночной атаки вражеских БПЛА на Одессу, в результате которой были повреждены гражданские здания.
OpenAI создает новую команду для безопасности детей: исследования и защита
OpenAI формирует новую команду, которая будет изучать и предотвращать потенциальное злоупотребление ИИ детьми, а также обеспечивать соблюдение законов о защите детской приватности.
"Вопросы есть у всех": Арахамия сообщил, что пересмотрят ко второму чтению в законопроекте о мобилизации
Председатель фракции правящей партии заявил, что новый законопроект о мобилизации будет доработан, чтобы решить проблемы, связанные с аспирантами и блокировкой личных счетов, ко второму чтению в парламенте.
россияне пытаются прорвать оборону в районе Часового Яра - Сухопутные войска
Российская армия пытается прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра Донецкой области, используя беспилотники, артиллерию и небольшие штурмовые группы.
Ячейку Совета поддержки бизнеса предлагают создать в Одесской области
В Одесском бизнес-клубе состоялось мероприятие, на котором представители регионального бизнеса, министр экономики и председатель Одесской областной государственной администрации обсудили вызовы, стоящие перед экономикой и бизнес-средой региона в 2024 году.