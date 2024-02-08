На оккупированной Луганщине захватчики раздают повестки и учат молодежь "правильному" блогерству

В Лисичанске и Рубежном оккупанты раздают повестки мужчинам вместе с паспортом рф, а в Луганске будут учить молодежь, как "правильно" подавать информацию в интернет-пространстве. Об этом в Telegram сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Невское и села вокруг под огнем артиллерии и минометов россиян. Из вооружения различного калибра они бьют и по Белогоровке. Вчера по населенному пункту нанесены удары с авиации. Захватнические штурмы там почти непрерывные - по несколько атак в сутки. Впрочем, наши бойцы сдерживают врага, не давая ему продвинуться вглубь страны. Уничтожают оккупантов всеми имеющимися средствами поражения, - говорится в сообщении.

Детали

Для проведения очередной волны принудительной мобилизации захватчики ждут завершения выборов исключительно на территории рф. В оккупированных регионах она продолжается. В частности, и в прифронтовых городах.

Так, в Лисичанске мужчины получают повестки вместе с паспортом рф. Аналогично - в Рубежном. Их вручают как при обращении за административной услугой, так и при попытке выехать из города.

Дополнение

Из молодежи от 14 до 22 лет в Луганске будут формировать пропагандистов. С юных лет будут учить, как правильно, по версии россиян, подавать информацию в интернет-пространстве.

Для этого даже открыли специальный центр образования блогеров. Так называемое "обучение" будут проводить специалисты-практики из рф.

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