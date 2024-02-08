На окупованій Луганщині загарбники роздають повістки та навчають молодь "правильному" блогерству
Київ • УНН
Окупанти на Луганщині роздають чоловікам російські паспорти та повістки, а також відкривають центр, де навчатимуть молодь проросійському блогерству.
У Лисичанську та Рубіжному окупанти роздають повістки чоловікам разом із паспортом рф, а у Луганську навчатимуть молодь, як "правильно" подавати інформацію в інтернет-просторі. Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
Невське та села навколо під вогнем артилерії та мінометів росіян. З озброєння різного калібру вони б’ють й по Білогорівці. Вчора по населеному пункту завдані удари з авіації. Загарбницькі штурми там майже безперервні – по декілька атак на добу. Втім, наші бійці стримують ворога, не даючи йому просунутися вглиб країни. Нищать окупантів усіма наявними засобами ураження,
Деталі
Для проведення чергової хвилі примусової мобілізації загарбники чекають завершення виборів виключно на території рф. В окупованих регіонах вона триває. Зокрема, й у прифронтових містах.
Так, у Лисичанську чоловіки одержують повістки разом із паспортом рф. Аналогічно – в Рубіжному. Їх вручають як при зверненні за адміністративною послугою, так і при спробі виїхати з міста.
Доповнення
З молоді від 14 до 22 років в Луганську формуватимуть пропагандистів. З юних років навчатимуть, як правильно, за версією росіян, подавати інформацію в інтернет-просторі.
Для цього навіть відкрили спеціальний центр освіти блогерів. Так зване "навчання" проводитимуть спеціалісти-практики з рф.
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