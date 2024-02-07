В окупованому Мелітополі російські загарбники планують створити перший "Центр юнармійської підготовки"
Київ • УНН
російські окупанти планують відкрити в окупованому Мелітополі перший "Центр юнармійської підготовки" для навчання дітей військовим навичкам.
На окупованих територіях продовжується мілітаризація дітей. У Мелітополі планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки". Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Деталі
За його словами, українських дітей навчатимуть надавати першу медичну допомогу на полі бою та розбиратися в засобах, які необхідні для відновлення боєздатності після поранення.
Також вони матимуть опанувати стройову підготовку та роботу з БПЛА і "обов'язково брати участь у пропагандистських заходах".
Юнармія – це сучасний "путінюгенд" молодіжна мілітаризована організація, яка працює "під крилом" мінубивства рф, контролюється особисто путіним та вирощує нове "гарматне м’ясо" для росії. Наші діти потребують порятунку,
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, На ТОТ ворог продовжує проводити політику геноциду з метою знищення цілого покоління українців. Окупанти намагаються героїзувати військових злочинців перед українськими дітьми.
росіяни вербують "кадетів" на окупованих територіях Луганщини - ЦНС19.12.23, 14:19 • 28371 перегляд