В оккупированном Мелитополе российские захватчики планируют создать первый "Центр юнармейской подготовки"
российские оккупанты планируют открыть в оккупированном Мелитополе первый "Центр юнармейской подготовки" для обучения детей военным навыкам.
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
Оккупанты активно пытаются продолжить заселение Крыма россиянами, одновременно репрессируя и преследуя проукраинское население.
В Киеве разоблачили наркодельцов, которые поставляли запрещенные вещества арестантам в СИЗО
Разоблачены члены преступной организации, которые ежемесячно поставляли в Киевский следственный изолятор наркотики на сумму 200 000 гривен, используя схему с привлечением заключенных и посторонних лиц.
Подорожание шенгенских виз: стоимость визы вырастет до 90 евро, также растут сопутствующие сборы от визовых агентств
Европейская комиссия предложила повысить плату за шенгенские визы в 2024 году из-за роста инфляции в ЕС.
Все очень запутанно и зависит от многих факторов: Кулеба о финансовой помощи от США
Министр иностранных дел Украины получил последний доклад из Вашингтона относительно возможных сценариев одобрения американской помощи Украине, отметив, что Конгрессу необходимо определиться с базовым сценарием, поскольку все очень запутанно.
"Ни в коем случае": Израиль отвергает предложение ХАМАС о прекращении огня - СМИ
Израиль отвергает предложение ХАМАС о прекращении огня, отказываясь освободить заключенных.
В Воздушных силах зафиксировали ракету в направлении Миргорода
Украинские Воздушные силы зафиксировали вражескую ракету, которая направлялась в сторону Полтавской области.
В прошлом году в Украине в шесть раз выросло количество больных корью
В 2023 году в Украине корью заболело в шесть раз больше людей, чем в 2022 году. По данным Центра общественного здоровья Украины, в 2022 году в Украине было зафиксировано 11 случаев заболевания против 65 - в 2023 году
Несмотря на снарядный дефицит в Украине, рф не одерживает никаких побед на фронте - Кулеба
Несмотря на то, что Украине постоянно не хватает снарядов, тогда как россия имеет больше артиллерийских снарядов, россия не одерживает побед на фронте благодаря тому, что украинские солдаты героически и творчески останавливают российское наступление другими видами вооружения.
Год работы Малюка: взрывы на Крымском мосту, Sea baby и Коломойский за решеткой
В течение первого года работы под руководством Василия Малюка СБУ провела успешные операции, в частности дважды взорвала Крымский мост, потопила 8 российских кораблей и ликвидировала таких военных преступников, как Илья Кива и Владлен Татарский.