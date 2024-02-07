В оккупированном Мелитополе российские захватчики планируют создать первый "Центр юнармейской подготовки"

На оккупированных территориях продолжается милитаризация детей. В Мелитополе планируют создать первый на ВОТ "Центр юнармейской подготовки". Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, украинских детей будут учить оказывать первую медицинскую помощь на поле боя и разбираться в средствах, которые необходимы для восстановления боеспособности после ранения.

Также они должны будут овладеть строевой подготовкой и работой с БПЛА и "обязательно участвовать в пропагандистских мероприятиях".

Юнармия - это современный "путинюгенд" молодежная милитаризованная организация, которая работает "под крылом" минубийства рф, контролируется лично путиным и выращивает новое "пушечное мясо" для россии. Наши дети нуждаются в спасении, - отметил Федоров.

Напомним

Как ранее писал УНН, на ВОТ враг продолжает проводить политику геноцида с целью уничтожения целого поколения украинцев. Оккупанты пытаются героизировать военных преступников перед украинскими детьми.

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