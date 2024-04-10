На Николаевщине в результате атаки вражеских "шахедов" горел рекреационный объект

В Николаевской области ночью силы противовоздушной обороны сбили 12 вражеских "шахедов". В результате сбития БпЛА в Очакове возник пожар на рекреационном объекте. В Николаевском районе в результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 10 апреля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 12 БпЛА типа "Shahed 131/136" - написал Ким в Telegram.

Начальник ОВА сообщил, что ночью, в 02:16 в Очакове Очаковской громады предварительно в результате сбивания вражеского БпЛА типа "Shahed 131/136" возник пожар на рекреационном объекте.

По данным ГСЧС, пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 200 кв. м. Пострадавших нет.

Также ночью, в 03:00 в результате попадания вражеских БПЛА типа "Shahed 131/136" поврежден объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. Были введены аварийные отключения. Как сообщил Ким, по состоянию на 8 утра все отключенные ранее потребители уже с электроэнергией.

Также утром, 10 апреля, в 06:52 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Кроме того, вчера, 9 апреля, в 09:58 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

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