На фоне атаки рф на энергообъект были отключения света в Николаевской и Херсонской областях, ограничения уже сняты - Укрэнерго

Российские войска снова атаковали энергообъект, что привело к аварийным отключениям электроэнергии в Николаевской и Херсонской областях, но сейчас ограничения сняты, и все потребители обеспечены электроэнергией, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

"россияне снова атаковали энергообъект "Укрэнерго". Были применены аварийные отключения в Николаевской и Херсонской областях. Сейчас ограничения отменены. Все потребители запитаны", - сообщили в компании.

россияне ночью снова атаковали энергетику, есть повреждения, в Николаевской области аварийные отключения - Укрэнерго.