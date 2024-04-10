россияне ночью снова атаковали энергетику, есть повреждения, в Николаевской области аварийные отключения - Укрэнерго.

Российские войска во время ночной атаки повредили энергетическую инфраструктуру в Николаевской и Одесской областях, вызвав аварийные отключения электроэнергии в Николаевской области. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Силах обороны юга Украины в среду, пишет УНН.

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"Ночью россияне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго". Диспетчерский пункт вынужден применить аварийные отключения в Николаевской области", - сообщили в Укрэнерго.

По данным Сил обороны юга Украины, ночью враг атаковал юг Украины очередными волнами ударных дронов и под прицелом агрессора там вновь была энергетическая инфраструктура.

"К сожалению, в Николаевской области враг попал по объекту энергетики. Вспыхнул пожар, пожарные его локализовали. Работа продолжается. Последствия уточняются. Люди не повреждены", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

Также указано, что враг на рассвете атаковал Одесскую область ракетами, применил и баллистику. "В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков "сакральные нелюди" ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Уже известно о 2 пострадавших работниках транспортного предприятия. Поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Люди чудом не пострадали", - отметили в Силах обороны юга Украины.

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