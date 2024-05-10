На Николаевщине были слышны взрывы, сообщил начальник МВА Снигиревки Иван Кухта, передает УНН. В области объявлена воздушная тревога. В Воздушных Силах предупреждали о движении ударных БпЛА на Николаевщину с Черного моря.

Детали

В Снигиревке были слышны взрывы! Прошу жителей города держаться подальше от окон, оставаться в безопасном месте до конца отбоя тревоги и соблюдать правило двух стен написал Кухта.

Он призвал не игнорируйте сигналы тревоги! Информацию о возможных повреждениях или пострадавших уточняют.

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