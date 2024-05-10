На Миколаївщині було чути вибухи
Київ • УНН
У Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні Сили попереджали про наближення ударних безпілотників з боку Чорного моря, а мешканців закликали сховатися в укриттях.
На Миколаївщині було чути вибухи, повідомив начальник МВА Снігурівки Іван Кухта, передає УНН. В області оголошена повітряна тривога. У Повітряних Силах попереджали про рух ударних БпЛА на Миколаївщину з Чорного моря.
Деталі
У Снігурівці було чути вибухи! Прошу мешканців міста триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги та дотримуватись правила двох стін
Він закликав не ігноруйте сигнали тривоги! Інформацію про можливі пошкодження або постраждалих уточнюють.
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: що відомо09.05.24, 23:04 • 30480 переглядiв