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На Миколаївщині було чути вибухи

На Миколаївщині було чути вибухи

Київ • УНН

 • 24610 перегляди

У Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні Сили попереджали про наближення ударних безпілотників з боку Чорного моря, а мешканців закликали сховатися в укриттях.

На Миколаївщині було чути вибухи, повідомив начальник МВА Снігурівки Іван Кухта, передає УНН. В області оголошена повітряна тривога. У Повітряних Силах попереджали про рух ударних БпЛА на Миколаївщину з Чорного моря.

Деталі

У Снігурівці було чути вибухи! Прошу мешканців міста триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги та дотримуватись правила двох стін

написав Кухта.

Він закликав не ігноруйте сигнали тривоги! Інформацію про можливі пошкодження або постраждалих уточнюють.

В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: що відомо09.05.24, 23:04 • 30480 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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