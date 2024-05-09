В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: що відомо
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, а окупаційні канали повідомили про "дим" і "пошкодження" в центрі міста.
Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі. Ймовірно, є "ушкодження", передає УНН із посиланням на повідомлення Маріупольської місткої ради у Telegram.
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Окупаційні канали повідомляють про "задимлення" у центрі Маріуполя, є "ушкодження". Туди прямують пожежні автомобілі.
Окупаційні пабліки пишуть, що удари наносяться з використанням ракет ATACMS. Містян закликають перейти до укриттів, бо "можуть падати уламки ракет".
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Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, є влучання в квадраті пр. Металургів - вул. Митрополітська, вул. Нільсена.
"Епіцентр в колишній кондитерської фабриці, на подвір’ї якої давно базуються окупанти. Базувались. На території кондитерської вже заїхала карета швидкої допомоги", - повідомив Андрющенко.