В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: что известно

Взрывы прогремели в оккупированном Мариуполе. Вероятно, есть "повреждения", передает УНН со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета в Telegram.

Детали

Оккупационные каналы сообщают о "задымлении" в центре Мариуполя, есть "повреждения". Туда направляются пожарные автомобили.

Оккупационные паблики пишут, что удары наносятся с использованием ракет ATACMS. Горожан призывают перейти в укрытия, потому что "могут падать обломки ракет".

Добавим

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, есть попадания в квадрате пр. Металлургов - ул. Митрополитская, ул. Нильсена.

"Эпицентр в бывшей кондитерской фабрике, во дворе которой давно базируются оккупанты. Базировались. На территории кондитерской уже заехала карета скорой помощи", - сообщил Андрющенко.