На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы

В Бучанском районе на месте российского ракетного удара завершены аварийно-спасательные работы. В результате атаки погибли 10 человек, еще десятки людей пострадали. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Киевщина: завершены аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара в Бучанском районе. В результате атаки погибли 10 человек, еще десятки людей пострадали - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание 3 частных жилых домов и 8 автомобилей. Кроме того, повреждены 23 частных жилых дома, 2 гостиницы, ресторан, 34 автомобиля.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать палатки ГСЧС и Нацполиции, куда могут обратиться граждане по вопросам, связанным с последствиями российской атаки.

Напомним

Под Киевом, сегодня, 24 июля, проходила выставка вооружения. Информация о ней анонсировалась в сети. Мероприятие собрало большое количество людей. Россия нанесла баллистический удар по полигону во время проведения выставки. Сейчас известно о 10 погибших, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что после сегодняшней ракетной атаки врага по полигону, где проходило массовое мероприятие, начато два уголовных производства. В рамках одного из них будет проведена проверка надлежащей организации мероприятия.