$44.810.0451.060.01
ukenru
16:55 • 778 просмотра
На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы
14:41 • 5530 просмотра
В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины Павелко, Офис Генпрокурора начал процедуру экстрадиции
13:49 • 13907 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ
12:59 • 19047 просмотра
рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига
12:06 • 21304 просмотра
Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых
Эксклюзив
24 июля, 08:18 • 26073 просмотра
Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности
24 июля, 08:15 • 42434 просмотра
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не толькоVideo
24 июля, 07:41 • 30132 просмотра
Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist
24 июля, 06:35 • 29369 просмотра
Зеленский планирует визит в США 28 июля, в работе встреча с Трампом - СМИ
24 июля, 05:42 • 28574 просмотра
Зеленский рассказал, когда наступил переломный момент в отношениях с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
57%
744мм
Популярные новости
Пограничники сорвали масштабный прорыв танков рф на Добропольском направленииVideo24 июля, 08:46 • 21302 просмотра
В Киеве после ракетной атаки рф вызвали медиков в Святошинский район24 июля, 09:18 • 11858 просмотра
Киевщина утром подверглась атаке рф дронами, есть последствия в двух районах - ОВА24 июля, 09:27 • 27496 просмотра
Игнат напомнил о запрете массовых мероприятий в Вооруженных силах из-за ситуации с безопасностью12:24 • 14423 просмотра
Интервью Зеленского блогерше Лори Лумер - Офис Президента поблагодарил Трампа12:42 • 13604 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 50486 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 52299 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 65952 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 120337 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 111895 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Сергей Кислыця
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Китай
Иран
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 49294 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 53212 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 88776 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 78240 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 88363 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Техника
Еврофайтер Тайфун
9К720 Искандер
Ракетная система С-400

На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы

Киев • УНН

 • 782 просмотра

В Бучанском районе завершены аварийно-спасательные работы после российского ракетного удара. Погибли 10 человек, повреждены 23 дома и 34 автомобиля.

На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы

В Бучанском районе на месте российского ракетного удара завершены аварийно-спасательные работы. В результате атаки погибли 10 человек, еще десятки людей пострадали. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН

Киевщина: завершены аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара в Бучанском районе. В результате атаки погибли 10 человек, еще десятки людей пострадали 

- говорится в сообщении. 

Спасатели ликвидировали возгорание 3 частных жилых домов и 8 автомобилей. Кроме того, повреждены 23 частных жилых дома, 2 гостиницы, ресторан, 34 автомобиля.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать палатки ГСЧС и Нацполиции, куда могут обратиться граждане по вопросам, связанным с последствиями российской атаки.

Напомним 

Под Киевом, сегодня, 24 июля,  проходила выставка вооружения. Информация о ней анонсировалась в сети. Мероприятие собрало большое количество людей. Россия нанесла баллистический удар по полигону во время проведения выставки. Сейчас известно о 10 погибших, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что после сегодняшней ракетной атаки врага по полигону, где проходило массовое мероприятие, начато два уголовных производства. В рамках одного из них будет проведена проверка надлежащей организации мероприятия. 

Павел Башинский

Война в Украине
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Руслан Кравченко
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев