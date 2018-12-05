На Лычаковском кладбище пытались разбить скульптуры львов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во Львове неизвестные пытались повредить скульптуры львов на кладбище орлят. Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко в Facebook, передает УНН.
"Этой ночью около двух часов ночи была снова попытка разбить конструкции, в которых находятся скульптуры львов на кладбище польских военных захоронений. К утру конструкции уже восстановили", – написал Москаленко.
Сейчас продолжаются следственные действия. Хулиганов не задержали.
"Учитывая системность провокаций, Львовский городской совет требует от правоохранительных органов эффективных действий по расследованию и недопущения дальнейших провокаций", – отметил заместитель городского головы.
Напомним, во Львове задержали трех польских студентов, которые пытались зажечь файеры на Лычаковском кладбище, неподалеку польских военных захоронений. Суд признал трех поляков виновными по статье "хулиганство".
Как сообщал УНН, депутаты Львовского областного совета проголосовали за снос скульптур львов с кладбища орлят, расположенных на Лычаковском кладбище.
В Институте национальной памяти Польши заявили, что скульптуры львов должны оставаться на кладбище орлят, поскольку не могут представлять угрозу для суверенитета и независимости Украины. В МИД Польши отметили, что решительно против сноса скульптур.
Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что вопрос о сносе скульптур львов остается в ответственности городского совета.