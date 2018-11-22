Польські студенти намагалися запалити фаєри на Личаківському кладовищі

ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Львові затримали трьох польських студентів, які намагались запалити фаєри на одному з полів Личаківського цвинтаря. Про це повідомив заступник міського голови Львова із питань розвитку Андрій Москаленко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.