Польські студенти намагалися запалити фаєри на Личаківському кладовищі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Львові затримали трьох польських студентів, які намагались запалити фаєри на одному з полів Личаківського цвинтаря. Про це повідомив заступник міського голови Львова із питань розвитку Андрій Москаленко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щойно на Личаківському кладовищі працівники та охорона кладовища затримала трьох польських студентів, які намагались запалити фаєри на одному з полів кладовища (біля місця польських військових поховань). Провокаторів буде передано правоохоронним органам для вчинення дій згідно з чинним законодавством", – повідомив Москаленко.
З власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що зараз на місці працює слідчо- оперативна група. УНН очікує на коментар поліції з приводу цього інциденту.
Нагадаємо, 4 листопада польські футбольні фанати запалили фаєри на цвинтарі орлят у Львові.
Як повідомляв УНН, депутати Львівської обласної ради проголосували за знесення скульптур левів з цвинтаря орлят, що розташовані на Личаківському кладовищі.
В Інституті національної пам’яті Польщі заявили, що скульптури левів мають залишатися на цвинтарі орлят, оскільки не можуть становити загрозу для суверенітету й незалежності України. У МЗС Польщі зазначили, що рішуче проти знесення скульптур.
Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що питання щодо знесення скульптур левів залишається у відповідальності міської ради.