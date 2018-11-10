Ультраправі поляки влаштували перфоманс на цвинтарі орлят у Львові

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У неділю, 4 листопада, польські футбольні фанати запалили фаєри на цвинтарі орлят у Львові. Таку інформацію розмістили у п’ятницю на своїй Facebook-сторінці представники правої організації “Велика Сілезія”, передає УНН.

“З нагоди 100-річчя героїчної оборони Львова ми відвідуємо Кладовище львівських орлів, і ми віддаємо шану найбільшим польським героям, про що забуває проукраїнська польська держава”, — йдеться в повідомленні організації.

На фото з десяток осіб з запаленими фаєрами розгорнули великий біло-червоний плакат на території цвинтаря орлят.

Зазначимо, у поліції львівської області інцидент на цвинтарі не коментують.

Натомість ситуацію прокоментував голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович.

"Це Львів, а не Польща. Це цвинтар, а не стадіон. Польські радикали продовжують використовувати мертвих у непотрібних війнах з сусідами", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно депутати Львівської обласної ради проголосували за знесення скульптур левів з цвинтаря орлят, що розташовані на Личаківському кладовищі.

В Інституті національної пам’яті Польщі заявили, що скульптури левів мають залишатися на цвинтарі орлят, оскільки не можуть становити загрозу для суверенітету й незалежності України.

У МЗС Польщі зазначили, що рішуче проти знесення скульптур левів на цвинтарі орлят у Львові.

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко повідомив, що питання щодо знесення скульптур левів на цвинтарі орлят у Львові залишається у відповідальності міської ради.

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