Ультраправі поляки влаштували перфоманс на цвинтарі орлят у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У неділю, 4 листопада, польські футбольні фанати запалили фаєри на цвинтарі орлят у Львові. Таку інформацію розмістили у п’ятницю на своїй Facebook-сторінці представники правої організації “Велика Сілезія”, передає УНН.
“З нагоди 100-річчя героїчної оборони Львова ми відвідуємо Кладовище львівських орлів, і ми віддаємо шану найбільшим польським героям, про що забуває проукраїнська польська держава”, — йдеться в повідомленні організації.
На фото з десяток осіб з запаленими фаєрами розгорнули великий біло-червоний плакат на території цвинтаря орлят.
Зазначимо, у поліції львівської області інцидент на цвинтарі не коментують.
Натомість ситуацію прокоментував голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович.
"Це Львів, а не Польща. Це цвинтар, а не стадіон. Польські радикали продовжують використовувати мертвих у непотрібних війнах з сусідами", - зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно депутати Львівської обласної ради проголосували за знесення скульптур левів з цвинтаря орлят, що розташовані на Личаківському кладовищі.
В Інституті національної пам’яті Польщі заявили, що скульптури левів мають залишатися на цвинтарі орлят, оскільки не можуть становити загрозу для суверенітету й незалежності України.
У МЗС Польщі зазначили, що рішуче проти знесення скульптур левів на цвинтарі орлят у Львові.
Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко повідомив, що питання щодо знесення скульптур левів на цвинтарі орлят у Львові залишається у відповідальності міської ради.