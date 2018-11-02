Розенко: ситуацію з левами на цвинтарі орлят у Львові має вирішувати міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Питання щодо знесення скульптур левів на цвинтарі орлят у Львові залишається у відповідальності міської ради. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України та співголова українсько-польської комісії з питань увічнення пам'яті Павло Розенко, передає УНН з посиланням на TVP.info.
З його слів, правовий статус скульптур неврегульований, але комісія не буде втручатися у питання долі скульптур, і воно "повинне вирішуватися органами місцевого самоврядування міста".
Розенко підкреслив, що "Львівська міськрада може зробити це двома способами: або визначитися з правовим статусом скульптур, або вирішити проблему в інший, законний спосіб".
Нагадаємо, нещодавно депутати Львівської обласної ради проголосували за знесення скульптур левів з цвинтаря орлят, що розташовані на Личаківському кладовищі.
В Інституті національної пам’яті Польщі заявили, що скульптури левів мають залишатися на цвинтарі орлят, оскільки не можуть становити загрозу для суверенітету й незалежності України.
У МЗС Польщі зазначили, що рішуче проти знесення скульптур левів на цвинтарі орлят у Львові.