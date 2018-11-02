Розенко: ситуацію з левами на цвинтарі орлят у Львові має вирішувати міськрада

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Питання щодо знесення скульптур левів на цвинтарі орлят у Львові залишається у відповідальності міської ради. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України та співголова українсько-польської комісії з питань увічнення пам'яті Павло Розенко, передає УНН з посиланням на TVP.info.