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Депутати Львівщини проголосували за демонтаж левів з цвинтаря орлят

Депутати Львівщини проголосували за демонтаж левів з цвинтаря орлят

Київ • УНН

 • 12509 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Депутати Львівської обласної ради проголосували за усунення левів з цвинтаря орлят, що розташований на Личаківському кладовищі. Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної ради, передає УНН. 

За проголосували 45 депутатів на сесії 25 жовтня.

У заяві депутати звернулись до мерії міста Львова з вимогою демонтувати левів.

Також, обранці вимагають у правоохоронців провести розслідування появи левів на Личаківському цвинтарі.

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Окрім того, депутати звинувачують польську сторону, з вимогою помістити скульптури левів на Личаківському цвинтарі.

Довідка УНН: "Меморіал львівських орлят" - Польський військовий меморіал у Львові що становить частину Личаківського кладовища. Після зайняття Львова радянськими військами меморіал поступово піддавали руйнації. Відновлення меморіалу почалося на межі 1980-х і 1990-х років. 24 червня 2005 р., за участю президентів Польщі і України, на Личаківському цвинтарі були відкриті меморіал загиблим воїнам Української Галицької Армії та польський військовий меморіал.

У 2016 році Львівські депутати уперше заявили, що встановлення левів на польському військовому меморіалі у Львові "може мати антиукраїнський зміст".

Як повідомляв УНН, у Львові, група невідомих осіб пошкодила щити довкола скульптур левів на території польських військових поховань 1918−1920 г., що знаходяться в межах Личаківського цвинтаря.

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