Депутаты Львовской области проголосовали за демонтаж львов с кладбища орлят

За проголосовали 45 депутатов на сессии 25 октября.



В заявлении депутаты обратились в мэрию города Львова с требованием демонтировать львов.



Также, избранники требуют у правоохранителей провести расследование появления львов на Лычаковском кладбище.



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Кроме того, депутаты обвиняют польскую сторону, с требованием поместить скульптуры львов на Лычаковском кладбище.



Справка УНН: "Мемориал львовских орлят" - Польский военный мемориал во Львове составляющий часть Лычаковского кладбища. После занятия Львова советскими войсками мемориал постепенно подвергали разрушению. Восстановление мемориала началось на рубеже 1980-х и 1990-х годов. 24 июня 2005, с участием президентов Польши и Украины, на Лычаковском кладбище было открыто мемориал погибшим воинам Украинской Галицкой Армии и польский военный мемориал.



В 2016 году Львовские депутаты впервые заявили, что установление львов на польском военном мемориале во Львове "может иметь антиукраинское содержание".



Как сообщал УНН, во Львове, группа неизвестных повредила щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений 1918-1920 г., которые находятся в пределах Лычаковского кладбища.