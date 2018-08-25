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Зміни до закону про ІНП є дуже поганими для самих поляків - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Зміни до закону про Інститут національної пам'яті (Польщі - ред.) є дуже поганими для всіх, але насамперед, для Польщі і для поляків. Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава МЗС України Павло Клімкін, коментуючи припинення кримінального переслідування відомого історика Григорія Куприяновича, передає УНН.

Зміни до закону про ІНП є дуже поганими для самих поляків - Клімкін

"Припинення кримінального переслідування відомого історика та громадського діяча Григорія Куприяновича викликає у мене дуже змішані почуття", - зазначив Клімкін.

За словами міністра, "те, що зробив Інститут національної пам'яті Польщі, дуже важливо для нього особисто з людської точки зору, і власне, це і є перемога здорового глузду як такого".

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"Але основа, саме існування цього законодавства, зміни до закону про Інститут національної пам'яті, вони залишаються. Залишається простір для маніпуляцій, залишається простір для атаки на свободу слова і свободу думки.
Тому маємо працювати далі", - написав глава МЗС.

Клімкін наголосив, що "...насправді, це законодавство є дуже поганим для всіх. Але насамперед, для Польщі і для поляків".

Нагадаємо, 27 червня дві палати парламенту Польщі - сейм і сенат - прийняли зміни в закон про ІНП. Згідно з рішенням польських парламентарів, скасовано положення про кримінальну відповідальність за присвоєння польському народу або державі відповідальності за злочини нацистської Німеччини. Це статті 55a і 55b закону.

При цьому це не стосується положення закону про ІНП щодо "злочинів українських націоналістів".

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