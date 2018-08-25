Зміни до закону про ІНП є дуже поганими для самих поляків - Клімкін

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Зміни до закону про Інститут національної пам'яті (Польщі - ред.) є дуже поганими для всіх, але насамперед, для Польщі і для поляків. Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава МЗС України Павло Клімкін, коментуючи припинення кримінального переслідування відомого історика Григорія Куприяновича, передає УНН.