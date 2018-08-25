Зміни до закону про ІНП є дуже поганими для самих поляків - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Зміни до закону про Інститут національної пам'яті (Польщі - ред.) є дуже поганими для всіх, але насамперед, для Польщі і для поляків. Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава МЗС України Павло Клімкін, коментуючи припинення кримінального переслідування відомого історика Григорія Куприяновича, передає УНН.
"Припинення кримінального переслідування відомого історика та громадського діяча Григорія Куприяновича викликає у мене дуже змішані почуття", - зазначив Клімкін.
За словами міністра, "те, що зробив Інститут національної пам'яті Польщі, дуже важливо для нього особисто з людської точки зору, і власне, це і є перемога здорового глузду як такого".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туск розкритикував "антибандерівську" норму польського закону
"Але основа, саме існування цього законодавства, зміни до закону про Інститут національної пам'яті, вони залишаються. Залишається простір для маніпуляцій, залишається простір для атаки на свободу слова і свободу думки.
Тому маємо працювати далі", - написав глава МЗС.
Клімкін наголосив, що "...насправді, це законодавство є дуже поганим для всіх. Але насамперед, для Польщі і для поляків".
Нагадаємо, 27 червня дві палати парламенту Польщі - сейм і сенат - прийняли зміни в закон про ІНП. Згідно з рішенням польських парламентарів, скасовано положення про кримінальну відповідальність за присвоєння польському народу або державі відповідальності за злочини нацистської Німеччини. Це статті 55a і 55b закону.
При цьому це не стосується положення закону про ІНП щодо "злочинів українських націоналістів".